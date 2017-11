Ottobre Rosa, successo nella Regione Lazio: oltre 8 mila mammografie

ROMA - Successo per l'iniziativa per la prevenzione del cancro al seno 'Ottobre Rosa'. «Sono positivi i risultati di 'Ottobre Rosa' la campagna di prevenzione regionale contro i tumori al seno. A oggi sono state effettuate oltre 8.000 mammografie, di cui 3.432 nella fascia di età 45-49 anni e cioè fuori dalla fascia dello screening gratuito e ben 4.577 nella fascia 50-74 anni e cioè all'interno del percorso di prevenzione regionale». Lo comunica in una nota la Regione Lazio, spiegando che «complessivamente fino al 30 ottobre 2017, il numero di adesioni alla campagna di screening attivata attraverso le lettere inviate a casa delle donne, è stato di 113.218 e i tumori diagnosticati sono stati 394».