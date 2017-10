Ictus, italiani più a rischio. Colpa della dieta mediterranea

L’ictus sembra mietere sempre più vittime, specie in Italia. E i numeri parlano chiaro: ogni anno 200mila persone vengono colpite da questa grave condizione. Ma il dato ancor più allarmante è che ben 50mila di loro sono costretti a convivere con gravi disabilità. Ma se il nostro paese è uno di quelli che rischia di più, un motivo c’è: ecco quale.

Rischio più elevato in Italia

«L'Italia è un Paese ad elevato rischio di ictus sia per la sopravvivenza più elevata rispetto ad altri Paesi (l'ictus colpisce in età più avanzata rispetto alla cardiopatia ischemica), sia per alcune caratteristiche comportamentali», ha dichiarato Simona Giampaoli, del dipartimento Malattie cardiovascolari, dismetaboliche e dell'invecchiamento dell'Istituto Superiore di Sanità. La colpa – e il paradosso – sarebbe della dieta mediterranea. Quel regime alimentare tanto decantato dai media negli ultimi anni.

Perché la dieta mediterranea può far male

La dieta mediterranea è «caratterizzata da un elevato consumo di sale, fattore non indifferente nello sviluppo di ipertensione arteriosa, di malattie cardio-cerebrovascolari, di patologie renali, di tumori del tubo digerente, di osteoporosi», continua Gianpaoli sul portale dell'epidemiologia per la sanità pubblica (EpiCentro). Tra i vari campanelli d’allarme da non sottovalutare bisogna ricordare la fibrillazione atriale, l’infarto, l’ipertrofia ventricolare sinistra e le placche aterosclerotiche. Tutti fattori da tenere sotto controllo per scongiurare l’ictus.

Prevenire si può

«La ricerca epidemiologica ha dimostrato che più del 50% degli eventi può essere prevenuto e, considerando le dimensioni epidemiologiche di questa patologia, l'impatto socio-economico e le sue conseguenze in termini di mortalità, disabilità e disturbi della capacità cognitiva, diventa fondamentale implementare azioni di prevenzione a livello di popolazione generale, sia sulle persone ad elevato rischio e su coloro che hanno già avuto un evento», continua Gianpaoli su Epicentro.

Terapie che migliorano la qualità della vita

La buona notizia è che oggi esistono diverse terapie, qualora si presentino uno o più fattori di rischio, che migliorano la qualità della vita e aiutano a scongiurare il rischio di ictus. «Per coloro che già hanno avuto un evento cardiovascolare o soffrono di episodi di fibrillazione atriale esistono oggi terapie molto efficaci che permettono di vivere con una buona qualità di vita; tutti questi trattamenti però sono più efficaci e ci permettono di vivere meglio se accompagnati da stili di vita sani. È stato osservato ad esempio che persone che hanno episodi di fibrillazione atriale, durante i mesi estivi registrano meno episodi, così come durante i fine settimana. Un andamento che rispetta l'aumento del movimento: in estate, come durante i fine settimana si tende a svolgere più attività fisica che durante la stagione invernale».

Il controllo del peso

Tra gli altri fattori di rischio va ricordato il peso corporeo. È quindi di fondamentale importanza evitare condizioni di sovrappeso e obesità. «L'ictus, come gran parte delle malattie cronico-degenerative riconosce una eziologia multifattoriale; è possibile valutare il proprio rischio di andare incontro a un evento cerebrale maggiore sulla base di otto fattori di rischio: età, sesso, pressione arteriosa sistolica, terapia antipertensiva, colesterolemia totale e HDL, abitudine al fumo e diabete. Esiste uno strumento, applicato in sanità pubblica, il punteggio individuale, che permette di sapere quante persone su 100 con le nostre stesse caratteristiche andranno incontro a un evento coronarico o cerebrovascolare maggiore nei prossimi 10 anni. Tuttavia, il punteggio individuale non permette di definire quali saranno queste persone», sottolinea l’esperta.

Modificare lo stile di vita

Un altro metodo di prevenzione è quello di modificare il proprio stile di vita cercando, in primis, di evitare fumo e alcol. Di correggere l’alimentazione diminuendo il consumo di sale, grassi animali, carni rose, burro, formaggi e uova. Inoltre, è importante fare del movimento: «L'attività fisica (nel senso di movimento quotidiano, camminata a passo svelto, andare in bicicletta, salire le scale a piedi) deve impegnare almeno 150 minuti a settimana, e nei bambini almeno 60 minuti al giorno; l'alimentazione deve essere varia e bilanciata con molta verdura e frutta, legumi, cereali integrali, pesce e poca carne, tutto in porzioni modeste».

Colpa dell’industrializzazione

Molti dei problemi di riscontrano a causa dell’industrializzazione che ha reso sì alimenti disponibili e molto più vari, ma ha anche aumentato il rischio di contrarre patologie cardiovascolari.

«Notevoli sono stati i cambiamenti che si sono verificati negli ultimi 50 anni nella società moderna: l’industrializzazione, associata alla migrazione dalle aree rurali a quelle urbane; l’evoluzione verso attività lavorative con minore livello di attività fisica; la maggiore disponibilità di cibo con la conseguente modifica della proporzione dei vari nutrienti rispetto alle calorie totali (riduzione di proteine e grassi di origine vegetale associata a un incremento di proteine e grassi di origine animale, zuccheri semplici e conseguente riduzione della quantità di fibre e vitamine). Lo squilibrio derivato dalla eccessiva alimentazione e dal ridotto dispendio calorico ha portato al manifestarsi di condizioni e disturbi quali l’obesità, il diabete e a un aumento di malattie cardiovascolari e dei tumori».