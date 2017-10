Avrai il cancro, l’Alzheimer e il Parkinson? Basta uno sputo e il tuo DNA ti darà le risposte che cerchi

Forse non tutti, ma molti vorrebbero sapere cosa ci riserva il futuro, specie in fatto di salute. Per esempio: quante probabilità abbiamo di sviluppare un cancro o altre malattie gravi come il morbo di Parkinson? Tutti sappiamo che se agiamo in tempo riducendo al minimo i fattori di rischio possiamo ritardare o addirittura evitare l’insorgenza di una patologia. Per fortuna, tutto questo ora è facilmente realizzabile grazie a diverse aziende, la cui più famosa è 23andMe.

Puoi anche sapere se soffrirai di obesità o calvizie

Con un semplice esame del DNA puoi sapere praticamente ogni cosa che riguarda te e il tuo futuro. Per lo meno per quanto riguarda la salute. Se temi di diventare calvo, per esempio, il DNA ti dirà quanto sei a rischio e potrai prendere tutti i provvedimenti possibili per mantenere più sana possibile la tua capigliatura. Se invece hai una predisposizione all’aumento di peso forse è meglio che cominci a modificare la tua alimentazione. Ma si possono avere informazioni anche molto più curiose, del tipo: perché il tuo cerume ha quella consistenza?

Come si eseguono i test del DNA

I test si eseguono in maniera semplicissima: si preleva attraverso un tampone fornito dall’azienda, un campione di saliva o - in alcuni casi – di microbioma cutaneo. Si strofina, cioè, una sorta di Cotton fioc sulla pelle e poi si richiude in una provetta. Si spedisce tutto all’azienda e si attendono i risultati (in formato elettronico).

Puoi anche conoscere la storia della tua vita

Tra le varie aziende che effettuano test del DNA ve ne sono anche alcune che vi permetteranno di capire la vostra reale discendenza. Tra queste una delle più note è iGENEA. A differenza degli altri che forniscono risultati relativi al proprio stato di salute, qui potrete conoscere il vostro popolo di origine. Per esempio: discendete da ebrei, vichinghi, celti o germanici? Attraverso grafici, animazioni e altre risorse si potrà ottenere anche il proprio aplogruppo di appartenenza. iGENA vi fornirà anche l’accesso illimitato alla banca dati di genealogia del DNA più grande al mondo, grazie alla quale potrete scoprire chi condivide con voi antenati comuni. Prezzi a patire da 179 euro.

Conoscere la predisposizione genetica alle malattie

EasyDNA invece vi darà la possibilità di sapere a quali malattie siete predisposti. A differenza di altre aziende potrete avere informazioni su la stragrande maggioranza delle patologie più comuni: sistema immunitario (Lupus, Malattia di Graves, Malattia Celiaca, Sclerosi Multipla, Psoriasi), Problemi cardiovascolari (Aneurisma, Fibrillazione atriale, Malattia Coronarica, Arteriopatia Periferica, Tromboembolismo Venoso), malattie dell’invechiamento (Degenerazione Maculare, La malattia di Alzheimer, Osteoporosi, Artrite reumatoide), Salute Generale (Obesità, Emicrania, Diabete di Tipo 1, Diabete di Tipo 2, Alopecia, Calcoli biliari, Consumo di zucchero), Cancro (Cancro della vescica, Cancro del seno, Cancro del colon-retto, Cancro dello stomaco, Cancro dei polmoni, Cancro della prostata, Cancro della pelle) e Glaucoma. L’azienda italiana vi fornirà un referto dettagliato personalizzato in cui si troverà un resoconto del vostro livello di rischio per lo sviluppo di ogni malattia. Per ognuna vi sarà indicato se il rischio è alto, medio o basso.

Il servizio di 23andMe

23andMe è stata una delle prime aziende statunitensi ad offrire un servizio di questo genere. Il costo è di 99 dollari per la sola discendenza e 199 dollari compreso lo stato di salute. L’azienda ricorda a tutti i fruitori del servizio che «quando scegli di partecipare alla ricerca 23andMe, i tuoi dati potrebbero essere utilizzati per alimentare una serie di studi genetici con il nostro team di ricerca interno o con uno dei nostri numerosi collaboratori presso università di ricerca o aziende farmaceutiche. Abbiamo anche ricevuto quattro borse di studio dell'Istituto Nazionale di Salute degli Stati Uniti per finanziare progetti di ricerca e hanno identificato centinaia di nuove associazioni genetiche. Pubbliciamo regolarmente le ricerche in importanti riviste di peer-review. Tutte le attività di ricerca svolte da 23andMe Research sono disciplinate da un consiglio di revisione istituzionale (IRB). L'IRB è un gruppo di etica indipendente che assicura che tutte le ricerche siano condotte in conformità alle direttive governative e etiche».