Dipendente salta un giorno di lavoro per fare sesso in tre. E l’sms diventa virale

Esiste forse un altro buon motivo per saltare un giorno di lavoro se non a causa di un problema di salute? Secondo un dipendente inglese, sì. Per esempio fare sesso potrebbe essere una valida ragione per un giorno di assenza. Ecco cosa è accaduto e come ha fatto l’sms a diventare virale nel giro di poco tempo.

Ménage à trois

Ci sono due tipi di persone: quelle che si dedicano al lavoro con tutte se stesse e quelle che quando riescono accampano scuse di ogni tipo per non presentarsi in ufficio. Questo, per lo meno è quello che abbiamo creduto fino a qualche giorno fa. Perché, a quanto pare, c’è anche una terza categoria di lavoratori: quella degli uomini che non si fa nessun problema e dice al proprio capo come stanno le cose.

Quando la sincerità non manca

Ciò che più stupisce di tutta questa storia non è tanto la motivazione per cui l’uomo non voleva recarsi al lavoro, piuttosto la sua estrema sincerità. Il dipendente – un barista – ha infatti comunicato al proprio capo, attraverso un semplice sms, la ragione per cui quel giorno proprio non avrebbe potuto recarsi al lavoro: aveva organizzato un Ménage à trois.

Niente formazione, prima viene il sesso

Il ragazzo era stato da poco assunto dal Filthy’s Bar di Newcastle (in Inghilterra) e alcune sere fa avrebbe dovuto presentarsi per il suo primo giorno ufficiale di formazione. Purtroppo non lo ha fatto. Il capo era piuttosto seccato del fatto che il giovane stava già ritardando. Proprio in quel momento gli arriva un sms dal suo cellulare: si trattava dell’apprendista che aveva una strana comunicazione da dargli.

Il testo del messaggio

Quale capo non rimarrebbe allibito di fronte alle parole di un giovane appena assunto? «Sto facendo sesso a tre, spero tu capisca se non vengo a lavoro. In caso contrario faccio quello che ogni uomo farebbe al mio posto». Ed era evidente che la frase implicava che non avrebbe smesso di giocare con le altre donne per niente al mondo.

La rivincita del capo

Il capo, sbigottito dal comportamento del suo dipendente, ottiene una piccola rivincita pubblicando il suo sms su Facebook. Inutile dire che il video poco dopo è divenuto virale. Ma ciò che più stupisce sono stati i commenti degli utenti del social network. Il titolare, infatti ha anche aperto un sondaggio: accettare le scuse o licenziare il dipendente? Le incredibili risposte delle persone sono state non solo quelle di accettare le scuse, ma anche di aumentargli lo stipendio. Eh sì, perché sicuramente è stancante anche avere rapporti sessuali con più di una donna.