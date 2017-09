Roma, contro i nuovi casi di Chikungunya l’Ipla del Piemonte è pronta a collaborare

ROMA – Un aiuto alla lotta contro le zanzare tigre, portatrici del virus che causa la febbre Chikungunya. Questo potrebbe arrivare per Roma e il Lazio dall’Istituto per le Piante da Legno e l’Ambiente (IPLA SpA), che coordina per conto della Regione Piemonte le attività di lotta alle zanzare. E in particolare tutte le azioni di prevenzione finalizzate a ridurre al minimo i rischi di trasmissione di malattie infettive, o viremie, legate alle punture di insetti ematofagi, ossia che si nutrono di sangue come appunto le zanzare. L’Ipla ha appena inviato all’Assessore della capitale Giuseppina Montanari la propria disponibilità a collaborare con il Comune di Roma per gestire la lotta alle zanzare dopo i diversi casi di Chikungunya che si sono verificati in città e in comuni vicini come Anzio e Latina.

Cosa fa l’Ipla

L’Istituto per le Piante da Legno e l’Ambiente è una Società per Azioni interamente pubblica. L’Istituto è attivo da oltre un decennio e si occupa per conto dalla Regione Piemonte di gestire dal punto di vista operativo i piani di sorveglianza e lotta alle zanzare. Sempre in quest’ambito, si occupa inoltre delle risposte rapide, come indagini preventive, direzione degli interventi di disinfestazione, verifiche dell’efficacia dei trattamenti come anche delle emergenze legate all’introduzione di patogeni di origine esotica trasmissibili dalle zanzare locali. Tutto questo in osservanza di quello che è il ‘Piano regionale di sorveglianza e controllo dei casi umani di dengue, chikungunya, Zika, West Nile e altre arbovirosi’. Piano che recepisce le linee guida ministeriali in materia. L’istituto gestisce inoltre la lotta alle zanzare per conto di 130 comuni piemontesi, tra i quali la Città di Torino e l’intera Area metropolitana circostante il capoluogo piemontese. L’Ipla ha dunque offerto la propria esperienza e professionalità all’Amministrazione della Capitale per far fronte in modo più appropriato ed efficace ai casi di chikungunya causati dalla massiccia presenza delle zanzare tigre, ormai divenute un problema sanitario, più che un fastidio.