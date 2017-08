Svelato il momento migliore per fare sesso: al mattino presto. Ecco perché

REGNO UNITO – È ufficiale, fare l’amore al mattino presto fa bene. Rende più felici, regola la pressione sanguigna e promette una vita senza stress. Che volere di più? La buona notizia arriva dal Regno Unito, dove gli esperti di Forza Supplements hanno condotto un’indagine per stabilire quali fossero i momenti della giornata migliori per avere un rapporto sessuale. Per lo studio sono state coinvolte oltre 1.000 persone sane e attive sessualmente. Si è arrivati così a decretare che il momento migliore per fare sesso è le 7:30 del mattino, circa 45 minuti dopo che ci si è svegliati.

Più energia

Perché proprio le 7:30 del mattino? Secondo gli esperti questo è il momento migliore perché, dopo una notte di riposo, i livelli energetici sono al massimo. Questo sta a significare che entrambi i partner sono nelle condizioni ottimali per dare il meglio di sé, e trarre il massimo piacere dal fare l’amore. Poi, il rilascio di endorfine stimolato dall’attività sessuale riduce la pressione sanguigna e i livelli di stress, in modo che ci si sente rilassati e piacevolmente felici per tutta la giornata.

L’importante però è che si possa dormire bene e le giuste ore, se si vuole ottenere il massimo. Non a caso, nell’indagine si è scoperto che in molti si lamentavano di non riuscire a ottenere la quantità di sonno raccomandata – cosa che creava diversi problemi durante la giornata e sulla voglia di fare l’amore.

Un’indagine ad ampio spettro

Gli autori dell’indagine non si sono limitati alla sessualità, ma lo scopo principale era quello di scoprire quali era il tempo ottimale per i diversi impegni, come lavorare, svagarsi o riposare. «Quello che abbiamo deciso di fare era scoprire i tempi assoluti ottimali per lavorare, riposare e giocare – ha infatti sottolineato il direttore generale di Forza Supplements Lee Smith – Dato che nessuno è uguale a un altro, quello che abbiamo trovato è il tempo migliore per una persona media per fare le attività chiave che creano una vita sana e felice. Fare piccoli aggiustamenti alla propria routine – prosegue Smith – può davvero aiutare a perdere peso, ottenere una migliore forma fisica, essere più efficienti sul lavoro e anche essere un amante migliore».

Ecco i migliori momenti della giornata per fare…

- Ore 6:45 – E’ il momento migliore per svegliarsi, idealmente dopo sette-otto (o nove) ore di sonno. In genere si ha bisogno di più sonno fino all’età di 18 anni: la media è fino a 10 ore per un giovane adolescente. Ed è solo un mito che si ha bisogno di dormire meno quando invecchiamo.

- Ore 7:00 – E’ il momento migliore per andare a correre o fare jogging. Diversi studi hanno dimostrato che fare attività fisica prima di colazione – cioè a digiuno – fa bruciare più grassi. Non a caso, dopo una notte di riposo i livelli di zucchero nel sangue, d’insulina e glicogeno sono più bassi del normale.

- Ore 7;1- E’ il tempo migliore per consumare la colazione. Secondo gli esperti la colazione andrebbe consumata circa mezz’ora dopo che ci si è alzati. L’84% degli intervistati nell’indagine di Forza Supplements ha dichiarato che seguire orari definiti per i pasti è il modo migliore per perdere peso.

- Ore 7:30 – E’ il momento migliore per fare sesso. Entrambi i partner a quest’ora hanno più energia perché dovrebbero essere più riposati. I livelli di testosterone maschili si stabilizzano al mattino, il che significa che dovrebbero avere prestazioni migliori. Come detto, le endorfine che entrano in circolo, grazie all’attività sessuale, riducono la pressione sanguigna e i livelli di stress, assicurando una giornata più piacevole.

- Ore: 9:45 – E’ il momento migliore per lavorare. I ricercatori ritengono che le persone raggiungano il picco mentale tre ore dopo la sveglia. In questo momento della giornata, concentrazione, memoria, attenzione e creatività dovrebbero essere al meglio.

- Ore 10:45 – E’ il momento migliore per rilassarsi, se possibile. Bisognerebbe poterlo fare perché questo è il periodo in cui i nostri livelli di stress sono al loro massimo. In particolare avviene all’inizio della settimana, quando le incombenze tendono a essere maggiori.

- Ore 12:15 – E’ il momento migliore per il pranzo. In genere dovrebbe essere consumato circa quattro ore dopo aver fatto la prima colazione. Circa il 75% degli intervistati hanno trovato che si sta meglio quando non si salta il pranzo, e lo si fa a un’ora ragionevole.

- Ore 15:30 – E’ il momento migliore per mostrare la propria forza di volontà. Per cui è fondamentale resistere alla voglia di uno spuntino – magari malsano – perché in quest’ora del giorno la propria forza di volontà è più debole. Quattro intervistati su dieci (il 39%) hanno dichiarato che la metà pomeriggio era il tempo in cui avevano più probabilità di infrangere una dieta.

- Ore 18:00 – E’ il momento migliore per cenare. Può sembrare troppo presto o ‘da pensionati’, ma non è così, secondo gli esperti. La stragrande maggioranza dei dietisti intervistati da Forza Supplements (il 72%) ha dichiarato che la chiave per una perdita di peso efficace durante la cena era il non superare il conteggio calorico del pranzo, in modo da ottenere un adeguato apporto di calorie durante tutta la giornata.

Ore 18:15- E’ il momento migliore per un drink. Nel Regno Unito questo momento è conosciuto come ‘Wine O’Clock’, quando ci si rilassa dopo una lunga giornata al lavoro. Anche se sarebbe meglio non assumere alcolici, nel caso si sia fatto la chiave è non farlo troppo tardi perché il fegato ha bisogno di almeno quattro ore per recuperare dal consumo di alcol prima di andare dormire.

Ore 18:30 – E’ il momento migliore per fare un po’ di esercizio, come per esempio i pesi. La maggior parte degli studi ha mostrato che la forza fisica si trova in un punto più basso al mattino e sale gradualmente fino a quando non arriva al topo la sera presto. La ricerca di Forza Supplements ha trovato che se l’attività fisica richiedeva molta energia, era meglio farla la sera presto, dopo il lavoro.

Ore 22:10 – E’ il momento migliore per andare a letto. Coricarsi a quest’ora permette di avere 20 minuti per addormentarsi e poi 90 minuti per arrivare alla fase non-Rem (Rapid Eye Movement) che è meglio raggiungere prima della mezzanotte per ottenere un riposo ristoratore.