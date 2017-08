Tacchi alti, meglio evitarli: fanno male a schiena e piedi

Sono uno degli accessori più sexy che una donna possa indossare. Forse anche perché stanno diventando quasi una rarità. Sono molte le giovanissime a optare per calzature decisamente più comode o addirittura sportive come le classiche scarpe da ginnastica. E, forse, fanno bene considerando che i tacchi alti sono belli ma causano diversi danni alla salute. È quanto emerge da uno studio revisionale condotto dai ricercatori dell’Università di Aberdeen, ne Regno Unito.

Troppi studi ne sconsigliano l’utilizzo

Gli scienziati hanno voluto esaminare diversi studi condotti negli ultimi anni. Tutti riguardavano l’utilizzo di tacchi alti. Dai loro risultati è emerso che i trampoli possono causare diversi problemi di salute come borsiti, lesioni e dolori – specie a livello degli arti inferiori e piedi. Ciò che tuttavia, pare non aver trovato alcun riscontro scientifico, è la credenza che i tacchi possono causare osteoartrosi.

Mai più tacchi alti?

«Certamente non vogliamo dire a nessuno che dovrebbe o non dovrebbe indossare tacchi alti, ma speriamo che questa revisione informi chi li usa per aiutarli a bilanciare i rischi per la salute con i benefici sociali», spiega Heather Morgan, professore presso l’Università di Aberdeen.

Però è innegabile che siano belli e seducenti

Appurato che i tacchi alti fanno male alla salute, è importante sottolineare che indossarli ogni tanto, come strumento di seduzione, non può far altro che farci sentire bene con noi stesse. «Dalla nostra rassegna è chiaro che, nonostante l’enorme quantità di prove che dimostrano che i tacchi sono un male per la salute degli individui, ci sono complessi motivi sociali e culturali che rendono il tacco alto attraente», ha dichiarato Max Barnish, autore dello studio.

Però non bisogna essere obbligati a farlo

Se da un lato i ricercatori non vogliono sconsigliarne categoricamente l’utilizzo, dall’altro si dicono estremamente contrari ai datori di lavoro che impongono alle proprie dipendenti l’utilizzo dei tacchi alti. Recentemente, in Gran Bretagna, era stata persino richiesta una legge che potesse impedire alle aziende di imporre alle proprie ragazze di indossare tacchi alti. Tale richiesta, tuttavia, è stata respinta. Una simile proposta è stata fatta anche in British Columbia, dove ora è divenuta legge: nessun datore di lavoro potrà obbligare le proprie dipendenti a indossare tacchi alti. La ricercatrice spera quindi che lo studio britannico possa in qualche modo servire «a rafforzare la normativa [nel Regno Unito, nda] in modo che nessuno sia costretto contro la sua volontà ad indossare i tacchi alti sul posto di lavoro».

Perché le donne scelgono i tacchi alti?

Chi usa solo scarpe comode o addirittura sportive non riesce a comprendere il motivo per cui una donna dovrebbe scegliere i tacchi alti: sono scomodi, si cammina male e in più provocano dolori a piedi e schiena. Ma un recente studio pare avere la giusta risposta: chi opta per questo genere calzature lo fa per sentirsi più sicuro di sé. Pare infatti che questo accessorio aumenti la fiducia in se stessi. A confermarlo è l’attrice Nicole Kidman che recentemente ha ammesso di indossare scarpe con tacchi altissimi per sembrare più potente e intimidatoria di quello che in realtà è.