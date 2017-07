Escherichia Coli killer: cinque bambini gravi a Bolzano

L’episodio è accaduto a Rodengo, in provincia di Bozano - Alto Adige. In poche ore sono stati registrati diversi casi di bambini affetti da Escherichia, in particolare pare abbiano contratto una delle sue forme più gravi: L’Escherichia Coli entero-emorragica, denominata anche Ehec.

Dobbiamo preoccuparci?

Secondo gli esperti non c’è bisogno di creare allarmismi: i bambini sono in miglioramento e la situazione sembra essere sotto controllo. I piccoli sono stati ricoverati presso la clinica universitaria di Innsbruck. Le complicazioni causate da infezioni di questo genere possono verificarsi soprattutto nei bambini molto piccoli, al di sotto dei cinque anni.

Accertamenti

L’Azienda Sanitaria fa sapere che, al momento, sono state avviate tutte le misure cautelative e le indagini per comprendere la natura e la causa dell’infezione. Gli accertamenti vengono effettuati con la collaborazione con il Servizio Veterinario e il Comune di Rodengo. In linea di massima, fanno sapere gli esperti, l’agente infettivo si diffonde grazie ad alimenti o acqua contaminata. Di conseguenza, a scopo precauzionale, l’acqua potabile è stata ulteriormente disinfettata. Allo stesso tempo sono state inviate informazioni a tutti i cittadini per quando riguarda tutte le misure di sicurezza da seguire per evitare il diffondersi ulteriormente dell’infezione.

Cos’è l’Escherichia Coli

L’Escherichia Coli è un batterio gram-negativo di cui si conoscono oltre 170 sierotipi. Non tutti, però, sono pericolosi per la nostra salute. Anzi, molti vivono in perfetta simbiosi con il nostro microbiota intestinale. Quelli benefici aiutano soprattutto a metabolizzare correttamente il cibo. D’altra parte ne esistono di tipi particolarmente offensivi. Tra i più comuni ricordiamo l’escherichia Coli 0157:H7 che si trasmette con molta facilità dal bestiame o dagli animali domestici. Un altro è l’Escherichia Coli Enterotossigenico o ETEC che causano la maggior parte delle diarree che si manifestano nei paesi in via di sviluppo. Sintomi molto simi vengono provocati dall’Escherichia Coli Enteropatogenico, o EPEC. Si trasmette con l’acqua contaminata o dal contatto con animali. In Italia, tuttavia, è piuttosto raro.

I pericoli dell Escherichia Coli Enteroemorragico

L’Escherichia Coli che ha colpito i bambini a Bolzano è definita entero-emorragica, EHEC o O157: H7. Il sintomo principale è contraddistinto da una forma di diarrea emorragica. Se non si interviene in tempo, tuttavia, potrebbe manifestarsi la sindrome emolitica uremica (SEU). Si tratta di una forma piuttosto grave caratterizzata da insufficienza renale, anemia e trombocitopenia (carenza di piastrine). È facile venire infettati da cibi semi-crudi o poco cotti, da acque non potabili o verdure contaminate.