Muore durante il parto, contagiata dal figlio non vaccinato per lo pneumococco

ROMA – Muore durante il parto, ma a causa dello pneumococco trasmessole dal figlio non vaccinato. In un periodo di grandi discussioni sui vaccini accade che proprio la decisione di non vaccinare il proprio primogenito ha conseguenze drammatiche sui genitori stessi. La donna, di nome Imogen e di soli 35 anni, era in attesa del secondo figlio quando è stata infettata ed ha contratto la meningite pneumococcica. Un’infezione che le è stata fatale.

Ha colpito l’orecchio

L’infezione, pare appunto trasmessa dal primogenito di 17 mesi non vaccinato, ha in prima battuta colpito l’orecchio. Da qui si è diffusa anche grazie allo stato particolare in cui si trovava la donna. Ha colpito il cervello causando la meningite. Le condizioni di Imogen, incinta alla 36ma settimana si sono subito aggravate e i medici hanno ritenuto di farla partorire d’urgenza con il taglio cesareo. Dal parto è nata Eleanor che, per fortuna non ha subìto danni dall’infezione e, nonostante prematura sta bene. Diversa sorte è toccata alla mamma che, dopo alcune ore dal parto è morta a causa dell’ingrossamento del cervello causato dalla malattia.

Pro vaccinazioni

Dopo essere stato toccato dalla tragedia, il marito della donna, ora vedovo con due bambini piccoli da crescere, ha compreso l’importanza delle vaccinazioni. Ora sta infatti portando avanti una sorta di campagna pro vaccini. La meningite può colpire in diversi modi e sotto diverse forme. Per questo è bene sapere che cos’è, quali sono i sintomi e come difendersi.