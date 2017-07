I 10 trucchi per non ingrassare in vacanza

ROMA – Quando si è finalmente in vacanza spesso ci si concede di lasciarsi andare. Complici il bisogno di relax, di staccare dal lavoro ci rendono più inclini a concedersi qualche strappo in più in fatto di dieta. E così di fronte ai banchetti proposti dagli hotel, dai ristoranti dei luoghi villeggiatura non riusciamo a dire di no. Solo che, alla fine delle ferie, insieme al conto della struttura in cui si è alloggiato anche la bilancia presenta il suo. Ma come fare per godere delle meritate vacanze senza accumulare chili di troppo, poi difficili da smaltire? Lo spiega all’Adnkronos Salute la dott.ssa Simona Chialastri, biologa nutrizionista Ini, Istituto Neurotraumatologico Italiano, e docente all’Università Tor Vergata.

Semplici trucchi per tutti

Se non vogliamo ritrovarsi a fine vacanze con un più o meno rilevante numero di chili di troppo, «possiamo trovare degli escamotage per non ingrassare, sia se la nostra vacanza è in un villaggio, sia se è in crociera o in giro per il mondo», assicura la dott.ssa Chialastri che, di seguito, spiega quali sono le 10 strategie per non ingrassare in vacanza.

1) «Per prima cosa non dobbiamo mai saltare i pasti. Spesso tendiamo per comodità o necessita a non pranzare, ma in questo modo si può arrivare a cena con troppa fame, si rischia di mangiare tanto e male», avverte l’esperta.

2) Non dimentichiamo mai le buone regole alimentari: quindi tanta verdura soprattutto cruda, più ricca di vitamine e sali minerali. Tra le altre cose è buona regola consumare anche prima della vacanza verdure ricche di beta carotene, «ci aiuteranno con l’abbronzatura».

3) «Scegliere sempre un solo tipo di proteine: per esempio non mescoliamo formaggio e salumi, non assaggiamo sia il pesce che la carne e facciamo attenzione alle cosiddette insalate miste, dove dentro possiamo trovare di tutto, dal tonno alle uova al prosciutto cotto».

4) Anche i carboidrati non andrebbero mescolati: meglio non mettere pasta e pane insieme o mangiare le patate con il pane, e soprattutto provare a chiedere se dispongono di alimenti integrali, ormai è possibile trovare anche la pizza integrale.

5) Attenzione ai dolci, che sono buonissimi, ma consumarli tutti i giorni dopo pranzo e dopo cena è un pochino eccessivo, meglio accontentarsi di 2-3 volte a settimana.

6) Evitare il consumo di alcool o limitarlo fortemente: è bene ricordare che ogni grammo di alcol apporta 7 kilocalorie e più è alta la gradazione alcolica dei drink più aumentano le calorie che ingeriamo.

7) Bere almeno 2 litri di acqua oligominerale. Con il caldo aumenta la sudorazione è bene, quindi, reintegrare i liquidi persi.

8) Fare tanto movimento, per divertirsi, per scaricarsi. Evitiamo di restare 8 ore immobili sotto il sole.

9) Scegliere per quanto possibile cotture semplici come quella al vapore o alla griglia ed evitare intingoli troppi grassi e le fritture.

10) Anche se in vacanza si va spesso a cena o pranzo fuori, è bene non esagerare con le porzioni, assaggiamo ma niente bis.

«Con pochi accorgimenti possiamo goderci la vacanza, riposarci e non avere sorprese al nostro rientro», conclude la dott.ssa Chialastri.