Mangia frutti di mare avariati: i conati di vomito causano la rottura della vescica

Tutto inizia in modo assolutamente normale. Anzi, in maniera decisamente divertente e serena. Una donna di 46 anni stava, infatti, trascorrendo una serata in compagnia di amici. Si trovava al ristorante nel momento in cui aveva scelto di ordinare un piatto a base di frutti di mare. Peccato, però, che il cibo non era proprio dei più sani. Si trattava di alimenti avariati che dopo breve tempo avrebbero portato la donna ad avere sintomo gravi e violenti. Ma mai ci si sarebbe aspettato una conseguenza simile. Ecco la ricostruzione dei fatti.

I primi sintomi

La conseguenza del consumo di cibo avariato si è fatta presto sentire. Dopo breve tempo – quando la donna si trovava ancora al ristorante - comincia ad accusare nausea che diviene sempre più forte. Si sente molto male e la serata divertente e in compagnia di amici è ormai rovinata. Decide, perciò di tornare a casa. Ma la situazione non fa altro che peggiorare. Inizia così a vomitare con episodi ripetuti e decisamente violenti. In particolare i conati che accusava divengono forti e incontrollabili.

Troppi conati

I problemi seri hanno cominciato a insorgere quando i conati sono stati sempre più frequenti e forti. Lo sforzo incredibile che il suo corpo ha dovuto sostenete, ha portato la donna a conseguenze davvero inaspettate: una grossa lacerazione alla vescica.

Una lesione inaspettata

Secondo quanto riportato sul BMJ Case Reports, a causa degli sforzi sostenuti durante i conati di vomito, la donna avrebbe subito una lesione alla vescica della grandezza di ben tre centimetri. E si è resa conto dell’accaduto con un fatto davvero inusuale: sentiva il bisogno di urinare ma non riusciva a far fuoriuscire neppure una goccia di urina. Tutto ciò ha destato molti sospetti che hanno spinto la donna a recarsi all’ospedale più vicino. È importante sottolineare che la vittima, prima dell’episodio, era in perfette condizioni di salute.

Le cure

La povera donna inglese – che ha richiesto di rimanere anonima – è arrivata al pronto soccorso con vomito, confusione mentale e dolori addominali molto forti. Insieme allo strano sintomo che non le permetteva di urinare. I medici, resosi presto conto del danno alla vescica, le hanno somministrato morfina e hanno cercato di bloccare l’emorragia interna.

L’intervento

I medici hanno richiesto un intervento urgente a causa della rottura spontanea della vescica. Si tratta per lo più di un caso estremamente raro ma – come abbiamo visto – non impossibile. L’intervento sembra essere andato nel migliore dei modi, tuttavia non si potrà cantare vittoria per tre mesi: periodo che occorre per recuperare la normale funzionalità della vescica. A questo punto ci sarebbe da chiedersi se il ristorante risarcirà la donna per tutti i danni creati. Ma soprattutto, chi avrà il coraggio di recarsi ancora nello stesso locale? È chiaro che il personale è totalmente incompetente per quanto riguarda le misure di sicurezza da adottare per ciò che concerne il trattamento dei frutti di mare. Forse, più che il nome della donna, i giornali locali avrebbero dovuto pubblicare il nome del ristorante.