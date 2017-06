Vaccini: da mercoledì il nuovo Numero Verde del Ministero della Salute

Partirà il prossimo mercoledì 14 giugno, il nuovissimo Numero Verde attivato dal Ministero della Salute. Sarà a disposizione di tutti per rispondere a qualsiasi dubbio sui vaccini e il nuovo regolamento. Basterà comporre il numero di pubblica utilità 1500 e i cittadini potranno proporre ogni sorta di quesito in merito al nuovo decreto legge sulle vaccinazioni obbligatorie.

Gli orari del numero verde 1500

Gli esperti risponderanno alle domande sui vaccini al numero 1500 dalle ore 10:00 alle ore 16:00 dal lunedì al venerdì, secondo quanto dichiarato dalla circolare del Ministero della Salute inviata all’Istituto Superiore di Sanità, all’Aifa e alle singole Regioni.

Vaccini personalizzati

In Italia sono molti i bambini che non hanno effettuato tutte le vaccinazioni o sono in ritardo con il calendario vaccinale. Per tale motivo, in merito a quanto dichiarato dal Ministero della Salute, chiunque sarà libero di recuperare. E lo farà in maniera totalmente personalizzata in base alle proprie esigenze, sotto il consiglio del proprio medico curante. Nel documento del Ministero si legge che «Il recupero dei non vaccinati o dei parzialmente vaccinati, a cura delle ASL competenti, necessita di una valutazione da parte del sanitario che dovrà, in particolare, tenere in considerazione diversi elementi, quali: vaccini e numero di dosi già somministrati, età del minore, numero di dosi necessarie a completare ciascun ciclo a seconda dell’età e della presenza di eventuali condizioni cliniche, intervallo tra le dosi raccomandate in scheda tecnica e tra vaccini diversi, esistenza di prodotti combinati, possibilità di associare nella stessa seduta più vaccini».

Se vuoi portare tuo figlio a scuola, deve essere vaccinato

L’obbligo dei vaccini per l’iscrizione a scuola comprende tutti i bambi di età compresa fra i zero e i sedici anni. O i 6 e i 16 anni, se si parla di scuola dell’obbligo. I genitori che si rifiutano di vaccinare il proprio piccolo potrebbero perdere il diritto della ex patria potestà, oggi responsabilità genitoriale.

I 12 vaccini obbligatori