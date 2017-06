Riso bianco in gravidanza, e il bambino rischia l’obesità

Se l’alimentazione è uno dei metodi migliori per preservare la nostra salute, i cibi che consumiamo in gravidanza dovrebbero essere alla base del benessere del nostro piccolo. Purtroppo, però, spesso non è così. Tante gestanti non seguono lo stile alimentare indicato dal proprio medico con il rischio di predisporre il piccolo a tutta una serie di patologie. Una di queste è l’obesità.

Diabete gestazionale e obesità: due facce della stessa medaglia?

Secondo un recente studio condotto dalla Eunice Kennedy Shriver National Institute of Child Health and Human Development del National Institutes of Health, i bambini nate da madri che aveva sviluppato il diabete gestazionale, o che avevano incluso nella propria dieta cereali raffinati come il riso bianco, avevano molte più probabilità di mettere alla luce un bambino futuro obeso. E tale condizione di verificherebbe intorno ai sette anni di età.

Colpa dei cereali?

I cereali sono una delle fonti energetiche più importanti per la nostra salute. Il discorso, tuttavia, cambia molto quando si tratta di prodotti raffinati, di cui l’esempio più eclatante è contraddistinto dal riso che diviene così eccessivamente ricco di amidi. Consumare troppi cereali raffinati in gravidanza predispone pertanto sia al rischio diabete gestazionale nella madre che obesità e malattie cardiache nel bambino.

Il doppio delle probabilità di essere obesi

Secondo quanto è emerso dai risultati dello studio, i bambini nati da donne con diabete gestazionale o iperglicemia in gravidanza consumando cereali raffinati, avevano il doppio delle probabilità di soffrire di obesità. La quantità di cereali raffinati è stata calcolata nella dose minima di 150 grammi al giorno. Le future mamme che consumavano dosi ridotte: mediamente 37 grammi al giorno, hanno mostrato un rischio ridotto della metà.

Dopo la nascita non si possono cambiare le cose

È abbastanza istintivo pensare che la condizione possa essere evitata cercando di far seguire al proprio figlio una dieta sana. Purtroppo, però, a detta della ricercatrice Cuilin Zhang, il legame con l’obesità persisteva anche quanto i bambini consumavano alimenti sani aggiungendo ai propri pasti quantità elevate di frutta, verdura e conducendo una buona attività fisica. Questi studi sono avallati anche da altre ricerche che hanno mostrato come i cereali raffinati consumati dagli animali predispongono la prole all’obesità. Lo studio è stato pubblicato recentemente sull’American Journal of Clinical Nutrition.