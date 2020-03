Nicola Zingaretti: «Sono positivo al Coronavirus»

ROMA - Nicola Zingaretti è positivo al coronavirus. Lo ha annunciato su Facebook lo stesso segretario del Pa. «I medici mi hanno detto che sono positivo al Covid-19. Sto bene - afferma - ma dovrò rimanere a casa per i prossimi giorni. Da qui continuerò a seguire il lavoro che c'è da fare. Coraggio a tutti e a presto!»

Zingaretti nel video ha spiegato che «la Asl sta contattando le persone che in questi giorni sono state più vicine al lavoro per le verifiche del caso. Io - ha aggiunto - ho sempre detto 'niente panico, compattiamo' e in questo momento darà l'esempio, seguendo alla lettera le disposizioni dei medici e della scienza, tentando di dare una mano lavorando da casa, per quello che sarà possibile, e combatto, come è giusto fare in questo momento».

Renzi: «Forza Nicola»

Il primo a commentare è Matteo Renzi. «Forza Nicola, tutti con te! E con tutti coloro che stanno combattendo contro il CoronaVirus. E grazie ai medici, infermieri, farmacisti, ricercatori. Tutti insieme, tutti!», scrive il leader di Italia Viva su Facebook. Anche Giorgia Meloni fa gli auguri al segretario del Pd: «In bocca al lupo a Nicola Zingaretti!». E Paolo Gentiloni scrive su Twitter: «Forza Nicola Zingaretti! Più che mai decisi e uniti nel contrasto al Covid 19».

Gli auguri di Salvini

Ieri era arrivata anche la notizia che un uomo della scorta di Matteo Salvini era risultato positivo al test del coronavirus. Il leader leghista aveva detto che era pronto a fare i necessari controlli. Appena saputa la notizia della positività di Zingaretti. Salvini ha detto: «Al segretario del Pd Nicola Zingaretti, positivo al virus, il mio augurio di una pronta guarigione. Non è normale fare polemica quando c'è di mezzo la salute!».