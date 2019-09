ROMA - «I percorsi e le sfide politiche personali vanno rispettate. Ma, in nome di tali scelte, le tante persone che danno anima e l'anima al Pd non meritano di essere trattate come un relitto novecentesco. Renzi esce dalla storia di una grande comunità, il Pd prosegue verso il futuro». Lo ha scritto su Twitter il sottosegretario all'Editoria Andrea Martella, replicando alle considerazioni dell'ex segretario dem Matteo Renzi.

