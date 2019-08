Conte: «Salvini ha perseguito interessi personali»

ROMA - «Trovo irresponsabile la crisi di governo,il ministro dell'Interno ha mostrato di inseguire interessi personali e di partito». Lo ha detto Giuseppe Conte nell'aula del Senato. «E' legittimo per una forza politica mirare ad aumentare il consenso elettorale, ma per perseguire il fine democratico del bene comune e dell'efficienza, ogni partito è chiamato a una mediazione filtrando l'interesse di parte alla luce degli interessi generali. Quando si pensa solo agli interessi personali e di convenienza elettorale» si finisce per «compromettere l'interesse nazionale».

