Whirlpool, Di Maio: «Finita l'epoca del bengodi, domani tornino a più miti consigli»

ROMA - «Questa mattina firmerò una direttiva ministeriale che revoca gli incentivi ricevuti da Whirlpool, milioni di euro degli italiani. Perché se vieni in Italia e prendi i soldi dello Stato, non è che poi te ne vai e chiudi gli stabilimenti tenendo un atteggiamento contrario ai patti e lasciando centinaia di famiglie in difficoltà. È inaccettabile». Lo scrive su Facebook il vicepremier e ministro dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio.