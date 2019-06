Zingaretti: «Il Governo Salvini taglia i servizi sociali e le pensioni, vada a casa»

ROMA - «Il Governo Salvini taglia i servizi sociali e le pensioni. Lo ammette il loro Ministro dell'Economia. Per il bene dell'Italia vadano a casa». Lo ha dichiarato il segretario del Pd Nicola Zingaretti.

Questo Governo vada a casa

Dice Zingaretti: «Come drammaticamente era stato previsto, il governo Salvini - subito dopo le elezioni - inizia a tagliare i servizi sociali per le persone. E domani inizia anche il taglio delle pensioni per 6 milioni di pensionati in Italia. Lo avevamo denunciato, loro lo negavano. L'unica soluzione è che questo governo vada al più presto a casa e si ricostruisca un progetto per rimettere in piedi questo Paese. Ora è il tempo della verità».