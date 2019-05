Dl Sicurezza bis, Salvini ai 5 Stelle: Non accetto i «no, punto»

SANREMO - Il dl sicurezza bis «è un decreto che prevede sanzioni severe per gli scafisti, la galera per i camorristi e punizioni per chi aggredisce donne e uomini delle forze dell'ordine, se ci sono dei no mi si dica su che cosa, se ci sono proposte ulteriori sono le benvenute. L'unica cosa che non accetto il no, punto». Lo ha detto il ministro dell'Interno e vice premier, Matteo Salvini a margine del comizio elettorale a Sanremo.