Salvini: «Ci sarà un Decreto Sicurezza bis. Sui porti deciderà il Viminale»

NAPOLI - «Ci sarà il decreto sicurezza 2 che darà ulteriore forza. Inoltre dobbiamo fare tantissime assunzioni al ministero dell'Interno». Lo ha detto il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, giunto in Prefettura a Napoli di rientro da Catanzaro, dopo l'arresto dei fratelli Del Re, accusati di aver ferito la piccola Noemi venerdì scorso.

Salvini: «A Napoli bisogna assumere»

Poi il vicepremier è tornato sull'emergenza sicurezza in città: «Ci sono 20mila delinquenti in giro per Napoli con sentenze passate in giudicato. La giustizia per mancanza di personale non riesce a proseguire il compito dopo gli arresti. Servono nuove assunzioni. Il problema esiste ed è concreto. E' un problema da portare in Consiglio dei ministri e in sede europea. La mancanza di poliziotti e di medici è un problema e non si può andare avanti così».