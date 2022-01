Giorgia Meloni guarda avanti: «La maggioranza degli italiani è di centrodestra»

A poche ore dalla rielezione del presidente della Repubblica Mattarella la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni, dalla sua pagine Facebook, interviene in diretta polemicamente: «A noi - afferma - mancavano 55 voti ma si potevano trovare. Avevo chiesto al centrodestra di presentare un nostro candidato alla terza chiama per dimostrare di avere i nostri voti. Ma ci hanno detto che non era possibile, che non c'erano le condizioni».

Meloni ha poi affermato: «Da oggi lavoro per riformare il centrodestra, un centrodestra che possa regalare delle soddisfazioni a chi crede nelle nostre idee, nei nostri principi, nei nostri valori e non vuol essere trattato come un impresentabile, trattato come un cittadino di serie b, trattato dall'alto in basso da una sinistra presuntuosa».

«Il centrodestra è maggioranza tra gli italiani»

«Per questo lavoriamo per ricostruire - ha spiegato ancora la leader di Fdi - perchè il centrodestra a livello parlamentare sicuramente è oggi polverizzato, però è ancora maggioranza tra gli italiani. E quegli italiani meritano una proposta politica che sia adeguata, che sia alla loro altezza».

«Nulla è perduto - conclude Meloni - tutto si può fare, tutto si può ricostruire. Bisogna crederci, non bisogna abbassare la testa. Si deve dire di no quando va detto di no, che è quello che fa Fratelli d'Italia».

«Prossima volta Presidente eletto dal popolo»

«Il prossimo presidente della Repubblica lo devono eleggere gli italiani. Lo avrebbero fatto in un giorno gli italiani. Non servivano sei giorni di manfrine», ha aggiunto la leader di Fratelli d'Italia. «Per la proposta di legge per l'elezione diretta del capo dello Stato, io comincio a raccogliere le firme anche online. Voglio sfidare il palazzo su questo tema», ha concluso Meloni.

«Ma M5s non chiedeva impeachment Mattarella?»

«Per non dimenticare quando il Movimento 5 Stelle chiedeva l'impeachment di Mattarella. Ma sono gli stessi che hanno appena votato per forzare Mattarella a un nuovo mandato? Mo-Vi-Mento: il nome del partito era già tutto un programma».