Berlusconi: «Salvini o Meloni Premier? Non scherziamo». Ma poi arriva la smentita

Mario «Draghi deve durare», perché al governo ha un compito troppo importante. E poi, «senta, siamo sinceri: ma se Draghi va a fare il presidente della Repubblica poi a chi dà l'incarico di fare il nuovo governo? A Matteo Salvini? Alla Giorgia Meloni? Ma dai, non scherziamo?». E' quanto afferma Silvio Berlusconi in un colloquio con La Stampa.

Ma «non è solo il centrodestra che è in difficoltà, è tutta la politica italiana che è in confusione totale», commenta. «Anzi, le dirò di più: lo è tutta la politica internazionale. Guardi quello che sta succedendo in Europa, guardi quello che sta succedendo soprattutto in Germania, dove di fatto non ha vinto nessuno e Scholz pretende di formare il suo nuovo governo. Ma io lo conosco bene il signor Scholz, e le assicuro che è un politico modesto. Troppo modesto per guidare un grande Paese come la Germania, che esce dai sedici anni di Angela Merkel?», sottolinea.

Anche il «Popolo delle Libertà» è in difficoltà. «È chiaro che abbiamo problemi, ma proprio per questo voglio tornare in campo al più presto. Anche in questo caso mancano i leader?», spiega. Mancano in giro «statisti» all'altezza della fase e del ruolo, si lamenta il Cavaliere. Con tutta evidenza pensando, senza dirlo, a se stesso. «Le confesso una cosa. Poco fa mi ha telefonato l'amico Putin per farmi gli auguri, e gli ho detto esattamente questo: Vladi, non te lo dico per piaggeria, perché mi conosci e sai che sono sempre sincero, ma ormai nel mondo l'unico vero grande leader rimasto sei solo tu. Si è fatto una risata, ma la mia non è una battuta, è la semplice verità», precisa Berlusconi.

«Mai rilasciata intervista a La Stampa»

Il presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi chiarisce che non ha mai rilasciato alcuna intervista a «La Stampa» e smentisce le parole a lui attribuite. Oggi sul quotidiano torinese viene riportato un colloquio con l'ex premier dal titolo: «Torna Berlusconi 'Salvini o Meloni a Palazzo Chigi? Non scherziamo'».