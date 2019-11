ROMA - «Passi le tue giornate a sparare sul governo che hai promosso». E' l'accusa contro Matteo Renzi che lancia su Twitter l'europarlamentare Carlo Calenda. Calenda si riferisce all'intervista del leader di Italia viva a 'Il Messaggero' e aggiunge: «Destra dopo due mesi è più forte di sempre; l'Iva (come sempre accaduto) l'avrebbe levata qualsiasi governo; se lo avessi fatto per la salvezza del paese non avresti fatto la scissione dopo giuramento ministri».

