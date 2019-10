L'appello di Nicola Zingaretti: «Basta litigi, mi fido di Di Maio e Renzi»

ROMA - «Il Pd testardamente cercherà di costruire l'unità del governo. Non voglio enfatizzare differenze con M5s, voglio trovare su tutti i punti un compromesso per far andare avanti l'Italia. Mi fido di Di Maio, mi fido di Renzi». Lo ha detto Nicola Zingaretti, ospite di CartaBianca su RaiTre. Il segretario Pd liquida così Marattin che dice che è merito di Italia Viva che non si è aumentata l'Iva: «E' una bugia, non è vero». E poi spiega: «In questa dichiarazione c'è un problema di merito, perchè nessuno ha mai detto che si doveva aumentare l'Iva; e poi c'è un problema di metodo: per favore non facciamo come l'altro governo in cui ogni giorno c'era un litigio, una fibrillazione. Di Maio era un avversario, oggi è un alleato: so che dobbiamo governare l'Italia e il governo dell'Italia non permette litigi continui. E con Renzi idem. Il mio avversario politico si chiama Matteo Salvini».

«Mi fido di Di Maio e Renzi»

Zingaretti assicura dunque di fidarsi anche di Renzi «perchè credo che anche le scelte che ha fatto lui se le sentiva. Credo siano sbagliate, profondamente, ma lui se le sentiva». Ma più che altro «la mia sfida è che gli italiani si fidino del Pd e credo che gli italiani ci riconosceranno lo sforzo di salvare il Paese. Io ho sempre creduto nel maggioritario, ma se si dovesse arrivare a un proporzionale penso ci vorrebbe una soglia perchè lo spappolamento del Parlamento la frammentazione, non credo sia un bene». Quanto al rischio insito nella riduzione dei parlamentari, «faremo di tutto per evitare che ci siano territori senza rappresentanza».

Mille posti per iscriversi al PD da oggi al 6 ottobre

«In questi giorni tantissime persone si stanno iscrivendo al Partito Democratico. Sono contento! Da oggi, 3 ottobre, fino al 6 ottobre puoi iscriverti nelle strade, nelle piazze: mille posti in tutta Italia e ora anche online. A tutte e a tutti dico di partecipare, con il vostro entusiasmo, la vostra passione, le vostre idee. Per un nuovo Pd utile per migliorare la vita delle persone. Noi ci siamo. E tu?».