Zingaretti: «Crisi di governo? Tremo a vedere lo spread»

ROMA - Crisi di governo ormai prossima? «Questo dipende esattamente dalla conferenza stampa di oggi» annunciata dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Lo ha detto il segretario del Pd Nicola Zingaretti intervenendo a RTL 102.5.

La crisi politica c'è da giorni

«In realtà - ha spiegato Zingaretti - il tema è se ci sarà una crisi parlamentare ma la crisi politica già c'è da giorni. Ricordo decine di interviste di esponenti del Governo che facevano dichiarazioni abbastanza serie, come Tria, che poi venivano smentite dopo tre ore da altri esponenti dal Governo. Purtroppo l'Italia - ha sottolineato il segretario - già da tempo ha una maggioranza parlamentare che non produce atti e non produce una politica. Ricordo che una settimana prima del voto il Governo quasi non è riuscito a riunirsi in una stessa stanza tante erano le differenze tra due decreti, quello sulla famiglia e quello sulla sicurezza, cioè due temi molto importanti, sui quali credo non ci sia nessuna possibilità di dialogo».

Tremo a vedere lo spread

«Tremo - a concluso - a vedere lo spread di oggi, calcolando che noi abbiamo già bruciato 17 miliardi di euro in un anno degli effetti del costo del debito che aumenta sempre di più e gli interessi che dovremmo pagare».

Mi aspetto che oggi Conte dica la verità

Dalla conferenza stampa di oggi «mi aspetto che Conte almeno dica la verità perché anche l'ultima settimana è stata caratterizzata da cento opinioni diverse che hanno creato molto fumo, che poi è il motivo principale dello scetticismo nei confronti di questo Governo, cioè che parla molto ma nasconde la tragica verità di un anno di bilancio di Governo».