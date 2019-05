Silvio Berlusconi: «Caso Siri? Matteo Salvini umiliato da Conte»

ROMA - «La decisione del premier Conte, che ha ritirato le deleghe a un sottosegretario su espressa indicazione del M5S, al di là di eventuali responsabilità da accertare nelle sedi competenti, costituisce un'umiliazione per lui (Matteo Salvini, ndr) e per lo Stato di diritto». Lo dice Silvio Berlusconi, leader di Forza Italia, in un'intervista a La Stampa. «I Cinque stelle hanno imposto tutte le loro ricette economiche. Hanno varato, e intendono varare, molti provvedimenti pericolosi per la nostra libertà e i diritti dei cittadini. Salvini non può continuare su questa strada: sarebbe considerato corresponsabile, anche dai suoi, di tutto il male che questo governo sta facendo all'Italia e agli italiani», aggiunge.

Siamo pronti a votare

E su una eventuale crisi di governo, l'ex premier ha le idee chiare: «Per quanto ci riguarda siamo pronti a votare anche domani mattina. Con un buon risultato di Forza Italia, il centro-destra unito tornerà al governo. Cambieremo l'Europa e l'Italia sarà più forte».

Operazione verità sui social

Il presidente di Forza Italia ha inaugurato con un videomessaggio, ambientato a villa San Martino, ad Arcore, la sua «discesa in campo» sui canali social, non solo Facebook ma anche Twitter e Instagram. «Quando sono sceso in campo l'ho fatto con un video, che ha fatto la storia della politica di questo paese. Ero convinto - afferma - che l'Italia corresse un pericolo grande, come oggi. Allora gli italiani si informavano principalmente attraverso i giornali e le televisioni. La tecnologia ora ha fatto passi da gigante: ogni giorno 35 milioni di italiani utilizzano i social media per informarsi e vi trascorrono in media sei ore al giorno».

Condividere la conoscenza

«Internet è uno strumento importante per condividere la conoscenza, ma è anche - aggiunge - il luogo dove si diffondono notizie false e calunnie pericolose. Molti le scambiano per notizie vere. Per contrastare queste calunnie, ho deciso di girare questo video, di mettere in campo un'operazione verità: vi racconterò anche su questi canali quanti successi abbiamo raggiunto, quali sono i nostri programmi per l'Europa e come hanno cercato in tutti i modi di fermarci».

Votare Forza Italia

Berlusconi conclude: «Bisogna votare Forza Italia perché il nostro successo significherebbe cambiare questo governo e cambiare l'Europa come noi la vogliamo».