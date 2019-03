Meloni a +Europa: «Tenetevi i soldi di Soros e degli usurai»

ROMA - «Soros, lo speculatore finanziario che sostiene le ONG per favorire l'immigrazione di massa in Europa e distruggere gli Stati nazionali, ha appena finanziato ufficialmente con 200 mila euro il partito di Emma Bonino +Europa. Soros e la grande finanza sono scesi in campo per le prossime elezioni europee: hanno scelto la sinistra come loro alleati e noi sovranisti come loro nemici. Un grande orgoglio per noi patrioti di Fratelli d'Italia: tenetevi i soldi degli usurai, la nostra forza è il popolo italiano». Lo ha affermato in una dichiarazione la presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni.

Gasparri: Una vergogna

«Dimmi con chi vai ti dirò chi sei... @bendellavedova e @Piu_Europa annunciano, gioiosi, un mega finanziamento da parte di @georgesoros, scelte pericolose, #Soros il peggiore nemico dei popoli e dell'Europa, alla larga da chi ha fatto del male agli italiani, una grande vergogna». Lo scrive in un tweet il senatore Maurizio Gasparri (Forza Italia).