La Digos dentro l'anagrafe di Palermo. Di Maio: nostri sindaci applicheranno decreto

PALERMO - Agenti della Digos si sono presentati questa mattina all'ufficio anagrafe del Comune di Palermo, dopo quanto affermato dal sindaco Leoluca Orlando sulla sospensione delle procedure previste dal decreto sicurezza e le direttive impartite al capo area Maurizio Pedicone. "Hanno chiesto - dicono gli impiegati - cosa accade quando vogliamo regolarizzare la posizione di un richiedente asilo e quali sono le procedure che stiamo seguendo".

Salvini: "E' legge dello Stato"

Intanto da Chieti Matteo Salvini è tornato a replicare: "Avere una accoglienza così dopo sette mesi di Governo, in un momento comunque complicato, è motivo di orgoglio. Per me la polemica non esiste, c'è una legge dello Stato, firmata dal presidente della Repubblica, applicata dal 99% dei sindaci".

Di Maio: "Nostri sindaci lo applicheranno"

Dal canto suo l'altro alleato di governo, Luigi Di Maio, conferma che "i nostri sindaci applicheranno il decreto sicurezza». Da Alleghe il vicepremier e leader del M5s sottolinea che "nessun governo dirà mai a un sindaco di disobbedire a una legge dello Stato. Come governo non lo diremo perché l'abbiamo sostenuta e la portiamo avanti». Se nella maggioranza c'è qualcuno che si sente a disagio "si deve ricordare - ha aggiunto - che ne è membro e che questo decreto l'ha votato». E rincara: "Ci sono sindaci che ragionano se aprire o chiudere i porti. Vorrei ricordare che non hanno nessuna autorità per legge e quindi questo dimostra che tutte queste dichiarazioni fanno parte di una grande occasione per fare un po' di campagna elettorale e chiedere un po' di voti ai cittadini. La protesta dei sindaci è una boutade politica. Se ci saranno dei ricorsi che in via incidentale andranno alla Corte Costituzionale e sarà la Corte a giudicarli".

Bracco di ferro tra Salvini e Conte?

Quanto all'ipotetico braccio di ferro tra Salvini e Conte, Di Maio ha detto di non avere "notizie di qualche membro del Governo che si stia opponendo ad un incontro tra l'Anci e il presidente del Consiglio». Anche perché - ricorda - l'Anci ha al suo interno comuni a favore del decreto sicurezza, "tra cui anche i nostri sindaci che lo applicheranno e alcuni che invece non vogliono applicarlo".