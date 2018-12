La svolta dei «gilet azzurri» voluta da Tajani

ROMA - Sarà «opposizione durissima», contro un governo che «penalizza sia il Nord che il Sud», che «non risolve i problemi del Paese», che «non ha visione e peso in Europa» e che soffre di contraddizioni interne «insanabili». Antonio Tajani, vice presidente di Forza Italia e presidente del Parlamento europeo, affila le armi in vista della campagna per le Europee che vedrà il suo partito impegnato in una sfida contro avversari come Pd e M5S ma anche alleati sul territorio come la Lega. E in un'intervista al Corriere della Sera conferma: «Noi andiamo avanti coerentemente con le nostre idee, siamo quelli che vogliono abbassare le tasse, creare infrastrutture, favorire una nuova politica industriale, dare autonomia a chi la chiede ma aiutando a crescere le altre Regioni. Se la Lega invece decide di seguire il programma del M5S, ne pagherà le conseguenze».

Gilet azzurri e piazza

Tajani ritiene che «le contraddizioni» nel governo «stiano cominciando ad esplodere, e che la delusione degli elettori stia emergendo chiaramente». E Forza Italia ha già annunciato una mobilitazione nelle piazze a gennaio con i gilet azzurri indossati sabato nell'Aula di Montecitorio: «Un'iniziativa che rappresenta un cambio di passo nel modo di fare opposizione a questo governo», sottolinea Tajani.

Rotondi: Non mi risultano parlamentari in uscita

«Per quel che ne so, escludo che vi siano parlamentari in uscita da Forza Italia per la subalternità a Matteo Salvini. E' positivo invece che maturi la consapevolezza di dover cercare un futuro lontano dalla Lega populista». Lo scrive in un tweet Gianfranco Rotondi di Forza Italia.

Rossi: Campagna acquisti M5s? Falsa ricostruzione de «La Stampa»

«Leggo con stupore le ricostruzioni giornalistiche odierne sul quotidiano 'la Stampa', ricostruzioni destituite di qualsiasi fondamento e che ledono fortemente la mia dignità di parlamentare della Repubblica. Ho dato mandato ai miei avvocati per esperire tutte le vie legali a tutela della mia immagine». Lo dichiara la Senatrice di Forza Italia Mariarosaria Rossi.