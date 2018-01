Broccoli, ecco perché possono sconfiggere il cancro. Le ultime ricerche scientifiche

La scienza ci dice che il cibo industriale, eccessivamente raffinato o ricco di zuccheri e grassi può aumentare il rischio di incappare in malattie provocate dall’infiammazione cronica. Tra queste anche patologie cardiovascolari, demenza, Alzheimer, disturbi metabolici e cancro. Al contrario, sappiamo che vi sono alimenti che possono invertire tale processo: questi sono i vegetali a foglia verde e le brassicacee (o crucifere). Appartengono a questa famiglia i cavoli, le verze, i cavoletti di bruxelles e i nostri cari vecchi broccoli. Diverse ricerche hanno infatti evidenziato le loro incredibili virtù antitumorali. Ecco perché.

Merito del sulforafano

Sono molti gli studi che sono riusciti a evidenziare gli effetti protettivi dei broccoli e dei germogli nei confronti di vari tipi di cancro. Le proprietà chemiopreventive sono state attribuite, nella maggior parte dei casi, al sulforafano, un isotiocianato – ovvero una molecola che contiene un atomo di zolfo – che deriva dal glucosinolato. Oltre a essere presente nei broccoli, si trova in tutte le crucifere. Affinché il prodotto sia disponibile, è necessario rompere le foglie del vegetale attraverso la masticazione. In questo modo viene rilasciato l’enzima mirosinasi: un composto prodotto anche dalla flora batterica intestinale dell’uomo che si trasforma, appunto, in sulforafano.

Sapevi che…?

Il sulforafano è stato scoperto nel 1992 grazie al dottor Zhang Y he ha dimostrato come gli isotiocianati sono in grado di bloccare la carcinogenesi chimica indotta attraverso l’inibizione degli enzimi di fase I che attivano le molecole pro-cancerogene e l’induzione di alcune reazioni della fase II nella quale le cellule sono in grado di difendersi da danni ossidativi.

Risultati promettenti

Alcune ricerche hanno messo in evidenza come il sulforafano sia in grado di colpire direttamente le cellule staminali del cancro (CSC). Queste ultime si ritiene siano le dirette responsabili della comparsa e del mantenimento della patologia, ma anche di un’eventuale resistenza farmacologica. «Numerosi studi hanno indicato che il sulforafano può colpire le CSC in diversi tipi di cancro attraverso la modulazione di NF-KB, SHH, transizione epiteliale-mesenchimale e Wnt / β-catenina. La terapia di associazione con sulforafano e chemioterapia in contesti preclinici ha mostrato risultati promettenti», si legge su Future Oncology.

Un potente antiossidante

I broccoli si sono dimostrati estremamente utili anche nel ridurre la formazione di radicali liberi grazie ai composti fenolici. Questi ultimi, insieme al restante fitocomplesso, si sono dimostrati agenti preventivi nei confronti di varie malattie cardiovascolari e croniche. Tuttavia, è importante sottolineare che l’attività varia enormemente a seconda della cultivar. La varietà che si è dimostrata più salutare è la cosiddetta Kyoyoshi, nella quale i composti fenolici totali presenti nelle foglie erano «da 1,8 a 12,1 volte superiori a quelli di tutte le altre cultivar e parti. Il contenuto di sulforafano di Kyoyoshi era 2,8 volte più alto negli steli che nei fiori», ha dichiarato Joon-Ho Hwang del dipartimenti di biologia del Jeju National University (Korea).

Attivi contro il cancro al seno

Un recente studio pubblicato su Clinical Cancer Research ha messo in evidenza come i composti dei broccoli possono essere un valido aiuto nei pazienti affetti da cancro al seno. «Il sulforafano (1-5 micromol / L) ha ridotto la popolazione cellulare aldeidica deidrogenasi positiva dal 65% all'80% nelle cellule di carcinoma mammario umano (P <0,01) e ha ridotto le dimensioni e il numero di mammosfere primarie di 8-12 volte e 45 volte da% a 75% (P <0,01), rispettivamente. L'iniezione giornaliera con 50 mg / kg di sulforafano per 2 settimane ha ridotto le cellule aldeide deidrogenasi-positive del 50% nei tumori xenoinnesti non diabetici o gravi combinati con xenoinnesto (P = 0,003). Il sulforafano ha eliminato i CSC mammari in vivo, annullando in tal modo la crescita del tumore dopo il reimpianto di cellule tumorali primarie nei topi secondari (P <0,01)».

Gli effetti antitumorali del sulforafano

Una recente ricerca, pubblicata su Translational Oncology, ha messo in evidenza tutti i potenziali terapeutici del sulforafano, nella lotta contro il cancro. «Gli effetti antitumorali del sulforafano (SFN) sono stati dimostrati in diverse neoplasie, tra cui il tumore del colon umano, della vescica, della prostata, delle ovaie, dei linfoblastoidi, del pancreas, del collo dell'utero e dei polmoni. Tuttavia, a nostra conoscenza, questo è il primo rapporto che dimostra la capacità del sulforafano di indurre la morte cellulare apoptotica, aumentare la chemiosensibilità e migliorare significativamente gli effetti antiproliferativi degli agenti chemioterapici e inibitori della telomerasi nelle cellule del carcinoma di Barrett (BEAC). […] SFN ha anche significativamente migliorato l'attività antiproliferativa di altri agenti antitumorali tra cui un agente chemioterapico, paclitaxel, utilizzato per il trattamento del carcinoma BEAC. Una combinazione di SFN e paclitaxel ha portato ad un aumento significativo della frazione di cellule apoptotiche».

Riduce il rischio di cancro gastrico

Oggi si conosce la stretta relazione tra l’infezione da Helicobcter Pylori e cancro gastrico. Tuttavia, studi recenti hanno evidenziato una fortissima attività battericida nei confronti del batterio (studio condotto in vitro) anche per microorganismi resistenti agli antibiotici.

