La cavalcata delle cento Ferrari tra le bellezze della Puglia

BARI – È andata in scena in Puglia, dal 21 al 25 giugno, la sesta edizione della Ferrari Cavalcade, uno spettacolo in viaggio di oltre cento Ferrari provenienti da tutto il mondo. L’evento è esclusivamente riservato ai clienti e collezionisti più fedeli, che condividono la loro passione per il Cavallino rampante visitando ogni anno i più bei paesaggi d’Italia. Ferrari Cavalcade ha fatto base a Borgo Egnazia, nelle campagne di Savelletri al confine tra le province di Brindisi e di Bari. Da lì i partecipanti, a bordo delle loro Ferrari, hanno percorso alcune strade panoramiche attraverso borghi e città d’arte. Un programma all’insegna del fascino mediterraneo e del divertimento di guida, e un’occasione per festeggiare i settant'anni di Ferrari.

Amate in tutto il mondo

La lista degli oltre trenta Paesi di provenienza dei partecipanti testimonia la globalità del marchio: tutti e cinque i continenti erano presenti con un indistinto entusiasmo per Ferrari. Tra i modelli iscritti all’evento sono in grande maggioranza le Ferrari di recente produzione: dalla Gtc4Lusso alla F12tdf, dalla California T alla 488 Spider. Fra i gioielli partecipanti anche alcune serie speciali limitate come la F40, la F50 e la Enzo. Presente anche LaFerrari Aperta, vettura simbolo del settantesimo anniversario di Ferrari.