Brutte notizie da Angel Nieto: peggiorano le sue condizioni di salute

IBIZA – Giungono purtroppo brutte notizie dal policlinico di Nuestra Senora del Rosario, dove dalla scorsa settimana è ricoverato il campionissimo del motociclismo Angel Nieto, a seguito del terribile incidente di cui è stato vittima a Ibiza, in Spagna, mentre era alla guida del suo quad. Solo pochi giorni fa i medici avevano annunciato la graduale riduzione delle medicine che lo tenevano in coma indotto e, dunque, che il 70enne si sarebbe presto risvegliato, pur rimanendo sempre ricoverato nel reparto di terapia intensiva. «Il paziente è all'interno dei limiti normali e non ci sono segni di complicazioni ad alcun livello», si leggeva nel bollettino medico diramato solo ieri.

Improvviso peggioramento

Nel corso della notte, tuttavia, le sue condizioni di salute sono purtroppo peggiorate «seriamente», secondo quanto riportano alcune testate locali: colpa di un edema cerebrale che i chirurghi stanno cercando di stabilizzare. Subito dopo lo schianto, del resto, si era già valutata l'ipotesi di procedere ad un'operazione per rimuovere i coaguli di sangue all'interno del suo cervello, che però sembravano successivamente essersi riassorbiti. A seguito della notizia, il figlio Pablo, team manager dello Sky Vr46 Racing Team di Valentino Rossi, ha annullato la conferenza stampa che avrebbe dovuto tenere oggi a Brno, alla vigilia del Gran Premio di MotoGP in programma questo weekend. Angel Nieto, 13 volte iridato, ha corso nel Motomondiale dal 1964 al 1986, vincendo durante la sua carriera ben 90 gare nelle varie classi.