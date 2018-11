FOGGIA - Circa 40 famiglie, per lo più di etnia rom, sono state sgomberate dai capannoni dell'ex Satel dove avevano ricavat0 veri e propri appartamenti, arredati e resi autonomi. Non è il primo sgombero effettuato nella struttura: per rendere l'azione definitiva, verranno murati gli ingressi ed eliminate le scale che portano ai piani superiori. Immediato il commento, su Facebook, di Matteo Salvini: «Non c'è solo Roma e non c'è solo Baobab. A Foggia stiamo liberando un capannone comunale con 150 rom. Vogliamo riportare legalità, sicurezza, ordine in tutta Italia. Dalle parole ai fatti».