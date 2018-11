Questa è Roma. Un video che lascia senza parole

ROMA - Via Furio Cicogna. Tra i quartieri di Rebibbia e Casal de’ Pazzi. Sono due mesi che la situazione è questa, tra la rabbia dei residenti. A denunciare la situazione, con questo video, è Fratelli d'Italia. Ciò che rende ancora più inaccettabile la situazione è che il piazzale dove si trova tutta questa sporcizia viene usato, senza che nessuno intervenga, dai mezzi dell’Ama (l'azienda municipalizzata per la raccolta dei rifiuti) come parcheggio.