ROMA - Maurizio Gasparri canta 'Con le mani' di Zucchero a Radio Rock 106.6 con riferimento alla querelle sul condono fiscale e alla ormai celeberrima «manina» che secondo il vicepremier Luigi Di Maio avrebbe modificato il testo. Il senatore di Forza Italia, parlando al karaoke-reporter Dejan Cetnikovic, ha anche formulato una dedica per il vicepremier pentastellato: «Siccome fa le leggi con i piedi, anziché con le mani, si becca un cantante che canta come me, pure lui, con i piedi».