MILANO - Guerrigliero tupamaro e prigioniero politico ai tempi della dittatura, durante il suo mandato ha guidato il proprio paese scegliendo di vivere in una casetta di campagna e donare il 90% del suo stipendio ai più poveri. Per questo fu soprannominato «Il Presidente più povero del mondo». Josè Pepe Mujica, ex Presidente dell’Uruguay dal 2010 al 2015, ha incontrato Beppe Grillo che si è detto onorato di questa discussione con un uomo che è «un esempio straordinario di cosa voglia dire fare politica al servizio degli altri. Da tempo le nostre strade si incrociavano ed oggi siamo riusciti a conoscerci».