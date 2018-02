Bonino: «Salvini giura sul Vangelo? Una volgarità»

ROMA - «Salvini giura sul Vangelo? Una volgarità» Lo ha detto Emma Bonino, leader di +Europa, commentando a Circo Massimo su Radio Capital il gesto del segretario della Lega di questo sabato a Milano. Sull'ipotesi di essere la candidata premier che ha in mente Silvio Berlusconi la leadrr di +Europa ha detto: «Siamo precipitati nella fantascienza che probabilmente è un genere letterario diffuso. Non ne so assolutamente nulla, né mi interessa giocare a questo gioco».

Berlusconi se la canta e se la suona tutto da solo

«Non esiste questa cosa - ha insistito Bonino - e vediamo come riusciamo a tentare di convincere una buona parte dei disaffezionati e degli astenuti a votare perché il 4 marzo è una data importante, si decide il futuro del paese». Bonino smentisce anche l'ipotesi secondo cui il centrodestra la vorrebbe presidente del Senato: «Evidentemene Berlusconi se la canta e se la suona tutto da solo».