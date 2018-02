Fdi: «Una volta al governo cacciamo il direttore dell'Egizio di Torino»

TORINO - «Stiano tranquilli il direttore Greco e gli estensori dell'anacronistico appello: una volta al governo Fratelli d'Italia realizzerà uno dei punti qualificanti del proprio programma culturale che prevede uno spoil system automatico al cambio del Ministro della Cultura per tutti i ruoli di nomina, in modo da garantire la trasparenza e il merito, non l'appartenenza ideologica». Questa la posizione del partito guidato da Giorgia Meloni sul direttore del museo Egizio di Torino, «colpevole» di aver lanciato una campagna promozionale riservata alle coppie che parlano arabo.