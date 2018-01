Fdi rinnova il simbolo e aggiunge «Giorgia Meloni»

BOLOGNA - L'assemblea nazionale di Fratelli d'Italia ha approvato il simbolo con cui il partito si presenterà alle prossime elezioni politiche. Il logo, con la scritta «Fratelli d'Italia» e la fiamma tricolore, contiene anche il nome «Giorgia Meloni». «Per la mia formazione il nome così grande non è esattamente una vittoria - ha detto Meloni presentando il simbolo agli iscritti -. Si sa che il nome del capo, del presidente è più riconoscibile del simbolo. L'ho fatto perché mi si è detto che lo dovevamo fare». «Mettere la croce su questo simbolo - ha proseguito Meloni - sarà il segno dei patrioti. Noi possiamo essere in queste elezioni politiche la vera sorpresa».

Noi abbiamo scelto la strada della serietà

«Noi abbiamo scelto la strada della serietà - ha aggiunto - e di anteporre l'interesse dei cittadini italiani a quelli del nostro partito e si è visto anche nella coalizione di centrodestra. Mentre qualcun altro preferiva litigare, noi abbiamo lavorato per comporre e costruire. Gli unici che possono restituire all'Italia un governo di patrioti» sono quelli del «centrodestra», quindi «è importante che si possa trovare nella coalizione, pur nel rispetto della propria identità, una sintesi. Io a chi la spara più grossa in campagna elettorale non intendo partecipare. Non perderò la faccia dicendo in campagna elettorale cose che non posso mantenere», ha concluso.