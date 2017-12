Mussolini imita Raggi: «Spelacchio ucciso da giunte Alemanno-Marino»

ROMA - Sfottò da parte di Alessandra Mussolini sulla sindaca di Roma Virginia Raggi. L'europarlamentare di Forza Italia ha pubblicato un video dove ha vestito i panni della prima cittadina del M5s, ironizzando sulla morte di «Spelacchio», l'albero di Natale del Comune di Roma che si è seccato ancora prima del 25 dicembre. Secondo la Raggi-Mussolini la colpa della morte di Spelacchio «non è del Movimento 5 stelle», ma bensì delle giunte Marino-Alemanno «che hanno innaffiato il tronco con pioggia acida-organica e si è seccato». Per il prossimo anno, Mussolini ha concluso la sua imitazione dicendo: «Il prossimo anno vi attaccate. Non faccio proprio niente...al massimo due lucette nelle buche stradali così non ci cascate».