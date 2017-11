Ostia, Mussolini: «2-3 mesi di nonno Benito e tutto sarebbe risolto»

ROMA - Una 'cura' alla Benito Mussolini e ad Ostia tutto sarebbe risolto. Lo ha sostenuto la nipote del duce, Alessandra Mussolini, intervenendo a Radio Cusano Campus. «Ostia? Bisogna continuare con i presidi delle forze dell'ordine», ha sostenuto Mussolini rilevando come si stia «scatenando l'inferno. I cittadini hanno votato la candidata dei Cinque stelle. Ora lei assieme allo Stato dovrà far vedere cosa sa fare e dar seguito alle promesse fatto in campagna elettorale. Un ascoltatore vi ha scritto che servirebbe mio nonno per riportare l'ordine? Sì, magari due o tre mesi. Due o tre mesi di mio nonno a Ostia e si risolve tutto, sì. Quando già tu vedi le forze dell'ordine che vanno in giro la gente è più tranquilla».