Ius soli, Boldrini: «Approvarlo entro la fine della legislatura, altrimenti....»

ROMA - «Mi auguro che il provvedimento sullo ius soli sia approvato entro la fine di questa legislatura perché è giusto e necessario e rimandarlo sarebbe un torto e come tutti i torti non porta bene». Lo afferma la presidente della Camera, Laura Boldrini, durante la cerimonia del Ventaglio con la stampa parlamentare. «La cittadinanza - aggiunge la presidente Boldrini - è lo strumento principe dell'integrazione. Impedire a chi nasce in un paese o fa corsi di studi di sentirsi parte di quella società, è impedire l'integrazione e l'integrazione è uno strumento di sicurezza oppure si alimentano rabbia e senso di esclusione».