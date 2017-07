ROMA - Il leader della Lega Nord, Matteo Salvini, durante una conferenza stampa alla sede della stampa estera di Roma è tornato a contestare la proposta di legge per dare la cittadinanza italiana agli stranieri: «La legge sullo ius soli è una squallida mossa politica di Renzi per tenere insieme i cocci di una sinistra che, altrimenti, non sa più dove andare a prendere i voti. È un problema sentito dalla politica, ma non dalla stragrande maggioranza degli immigrati».