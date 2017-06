Maroni: «Il centrodestra unito vince»

MILANO - La vittoria nei comuni lombardi e a Genova è «il modello Lombardia, il modello Liguria, è il modello del centrodestra che vince. Tutti uniti si vince, l'unione fa la forza». Lo ha dichiarato il presidente della Regione Lombardia Roberto Maroni, a margine di un convegno in Borsa organizzato da Class. «Mi pare che in Lombardia, e non solo, abbiamo vinto quasi ovunque. Il centrodestra unito è garanzia di successo, modello Lombardia - ha spiegato - Sono molto soddisfatto, mi sono già complimentato con molti sindaci e adesso al lavoro per tradurre in atti concreti questa decisione del popolo lombardo di premiare un governo di centrodestra». «Io penso che sarebbe una questione di stile che, chi ha perso, faccia mea culpa e pensi a dove ha sbagliato - ha detto ancora Maroni - Noi abbiamo vinto. Io non ho attaccato, noi non attacchiamo Renzi, godiamo per la nostra vittoria».