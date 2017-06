Carica della polizia alla manifestazione di Casa Pound contro lo Ius soli

ROMA – Carica della polizia in assetto antisommossa nei pressi del Senato, dove Casapound, con il vicepresidente Simone Di Stefano in testa, sta manifestando contro la legge sullo Ius Soli che oggi arriva a Palazzo Madama. «Le forze dell'ordine schierate in assetto anti-sommossa per impedire che la manifestazione arrivasse sotto Palazzo Madama - riferisce il movimento - sono intervenute anche con idranti e manganelli, ferendo due manifestanti». Dopo qualche minuto di scontri, la situazione si è calmata. Ora il sit in prosegue in piazza delle Cinque Lune.