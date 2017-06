Per Alfano Alternativa popolare «è stata decisiva ovunque»

ROMA - «Siamo molto soddisfatti per l'esito delle amministrative. Ap c'è, è forte. Facendo una media su svala nazionale dei nostri risultati, Ap è al 6,2%». Lo ha detto il leader di Ap, Angelino Alfano, nel corso di una conferenza stampa. «Ap c'è, dal Nord al Sud, dalla Brianza a Lampedusa», ha spiegato. Stasera, ha aggiunto, si riunirà l'ufficio di presidenza di Ap per «rilanciare il nostro progetto di un'area liberal popolare moderata». «Abbiamo dimostrato di avere forza tra la gente - ha proseguito Alfano - dal Nord al Sud, dalle città metropolitane ai piccoli comuni. E sia che ci siamo presentati con il nostro simbolo, sia in una lista. I veri sondaggi sono i voti. Tutto questo per noi è la prova della validità del nostro lavoro e dei nostri progetti. Il nostro disegno è molto chiaro: milioni di italiani che non sono di sinistra cercano una rappresentanza reale».

Alfano quindi ha sottolineato alcuni dei risultati raggiunti da Ap. «In Sicilia siamo sopra il 10%, in Calabria e Basilicata rispettivamente intorno al 10 e al 6%. A Catanzaro siamo al 10%. Bene anche in Abruzzo, con il 7% ad Avezzano. Ottimi risultati anche al Nord, mi riferisco alla Liguria e alla Brianza, in particolare a Monza, Legnano e Magenta. A Genova ed a Palermo non eravamo presenti con il nostro simbolo ma siamo stati determinanti per i risultati della lista a cui abbiamo aderito. A Palermo ci siamo presentati con il Pd ed è significativo che il più votato è stato un nostro rappresentante. A Sciacca in Sicilia la lista sfiora il 20%, e ringrazio per il suo impegno determinante il senatore Marinello...».