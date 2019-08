S'intrufola in un negozio in via Prè e ruba l'incasso, arrestato

GENOVA - Un 34enne tunisino è stato arrestato dalla polizia di Stato ieri sera per furto aggravato. Approfittando di un momento di distrazione del titolare di un esercizio commerciale in via Prè, in centro a Genova, l'uomo è entrato nel negozio e ha rubato l'incasso della giornata per poi darsi alla fuga.

Il proprietario dell'esercizio non si è però dato per vinto, lo ha inseguito, senza mai perderlo di vista, e ha chiamato la Polizia. L'uomo è stato quindi arrestato da una volante della questura, intervenuta rapidamente. Fissata per questa mattina la direttissima.