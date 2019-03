Torna il servizio 5 Terre Express, 99 treni al giorno tra La Spezia e Riomaggiore

GENOVA - Quarantasei treni regionali, per un totale di 99 convogli ogni giorno, collegheranno La Spezia con le stazioni di Levanto e delle Cinque Terre a partire da oggi. Riparte il servizio 5 Terre Express, in programma fino al 3 novembre, e il viaggio inaugurale è stato fatto anche dal presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e dall'assessore al turismo Gianni Berrino.

Tariffa invariata

I treni - ne partiranno sino a otto ogni ora - saranno rivestiti da nuove livree, che riportano una grafica dedicata alle Cinque Terre. La tariffa rimane invariata: 4 euro per i non residenti. I nuovi treni offriranno sino a 22 mila posti in più sulla tratta è stato spiegato all'inaugurazione. Nelle stazioni saranno presenti operatori, riconoscibili dal gilet rosso, per il servizio di assistenza ai clienti. Quest'anno ne sono stati assunti 24.