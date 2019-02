Allarme smog a Torino, già superato il limite massimo Pm10

TORINO - E' già stato superato a Torino il limite massimo di 35 superamenti all'anno della soglia di 50 microgrammi al metro cubo di Pm10. Il dato, reso noto da Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) si riferisce alla stazione Rebaudengo, nella zona nord della città dove la soglia di 50 mcg/mc non è stata raggiunto solo nei primi tre giorni di febbraio e il 19 gennaio. In altre due stazioni Arpa di Torino i giorni «fuorilegge» sono stati 23 a Lingotto, 20 a Rubino.

«Pesano» le condizioni meteo

A favorire il ristagno di micropolveri - spiega Arpa - sono state le condizioni meteo, con pochi giorni di maltempo. «Anche nel 2019 si conferma quindi la criticità del Pm10, pur in presenza di una tendenza di lungo periodo alla diminuzione».