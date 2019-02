Violenza sulle donne: 75 casi in 40 giorni in Liguria

GENOVA - Sono state 75 le chiamate da donne vittime di violenza ricevute dal numero unico delle emergenze 112 dall'inizio del 2019 in Liguria, una media di due casi al giorno. Lo spiega il responsabile della centrale operativa del Nue Sergio Caglieris durante l'open day dedicato alle scuole, con i dirigenti del policlinico San Martino e le Forze dell'ordine in occasione della celebrazione della giornata europea del 112.

Chiamate in emergenza

«Nella maggior parte dei casi si tratta di violenze domestiche, donne picchiate dai propri compagni che nel momento del pericolo decidono di chiamare il 112 - ha detto Caglieris - Si tratta quasi sempre di chiamate in emergenza: quando sono state appena picchiate o anche quando la violenza è in atto».

L'applicazione «112 Where Are U»

Il consiglio per le donne è istallare sul proprio cellulare l'applicazione «112 Where Are U», che permette di chiamare in muto il numero di emergenza europeo 112, dove il servizio è presente, inviando automaticamente i dati di localizzazione e le altre informazioni che sono già inserite nell'app.